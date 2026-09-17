Roberts y Ramos convocados por Panamá para su gira asiática

La selección de Panamá anunció la convocatoria para los partidos que disputará en Asia durante la fecha FIFA, con la presencia de dos jugadores de la Liga Futve.

Eddie Roberts, portero de Estudiantes de Mérida, y Jiovany Ramos, central de Academia Puerto Cabello, están entre los 27 convocados por Thomas Christiansen.

Ramos disputó el Mundial 2026 con la selección canalera y es uno de los 14 jugadores que se mantienen en la lista del recién renovado seleccionador.

Ambos se unirán a la concentración en Bangalore donde Panamá disputará el primer amistoso de la gira, el 25 de septiembre ante India.

El plantel centroamericano luego viajará a Japón y el 1 de octubre se medirá a Nueva Zelanda y el 5 a Japón o Ecuador.

«Queremos hacer el cambio generacional, pero también queremos competir, queremos dar una buena imagen«, comentó Christiansen en la rueda de prensa de presentación del listado.

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Porteros: Orlando Mosquera (Al Fahya, ARS), Marcos De León (Sporting San Miguelito), Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida, VEN).

Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava, EVQ), Jorge Gutiérrez (Universitario, PER), Jair Modelo (Sheriff, MOL), Amir Murillo (Besiktas, TUR), Omar Valencia (New York Red Bulls, EUA), Martín Krug (Juventud Torremolinos, ESP), Andrés Andrade (LASK Linz, AUT), José Córdoba (Norwich City, ING), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, VEN), Joseph Jones (Kryvbas, UCR), Eduardo Anderson (Baltika, RUS).

Mediocampistas: Carlos Harvey (Minnesota United, EUA), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM, MEX), Cristian Martínez (Slovan Bratislava, EVQ), José Luis Rodríguez (Juárez, MEX), Víctor Griffith (Emelec, ECU), Daivis Murillo (Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica, ECU), Rafael Mosquera (New York Red Bulls, EUA) Giovany Herbert (Kryvbas, UCR).

Atacantes: José Fajardo (Universidad Católica, ECU), Josué Vergara (Gent, BEL), Mijahir Jiménez (New York Red Bulls, EUA), Tomás Rodríguez (Barcelona, ECU).

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Estudiantes de Mérida