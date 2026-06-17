Jiovany Ramos es el primer jugador del Futve en jugar en un Mundial

Panamá cedió en el último minuto ante Ghana, en un partido en el que Jiovany Ramos hizo historia para el fútbol venezolano.

El central se convirtió en el primer futbolista que siendo parte activa de algún equipo del torneo nacional vio minutos en un partido de un Mundial.

Ramos jugó todo el partido y, pese a la derrota, tuvo un partido destacado en la defensa y contó con dos ocasiones de gol para el cuadro canalero.

El otro jugador de la Liga Futve, Jorge Gutiérrez, fue convocado pero no jugó.

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El central de Academia Puerto Cabello y el lateral de Deportivo La Guaira ya habían ingresado en el listado de jugadores que pasaron por la liga venezolana y luego fueron al Mundial.

Los otros son los colombianos Arnoldo Iguarán, Bernardo Redín, Adrián Ramos y Carlos Bacca, el brasileño Nelinho, y los panameños Gabriel Torres y Luis Ovalle.

Aparte de los dos ya mencionados, Panamá sumó en el Mundial 2026 otras piezas que pasaron por el torneo venezolano antes de jugar el certamen: Orlando Mosquera, Cristian Martínez y Tomás Rodríguez.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images