Resultados, goles y clasificación de la jornada 11 del Clausura 2026

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la primera división. Deportivo Táchira clasificó a la Fase Final.
Rayo Zuliano 1-1 Monagas SC – Sábado 19 septiembre
Goles: Deiber Vásquez 57′ – Felipe Jaramillo 17′
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
UCV FC 1-1 Carabobo FC – Sábado 19 septiembre
Goles: Juan Camilo Zapata 82′ – Bryan Castillo 21′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Olímpico, Caracas
Academia Puerto Cabello 2-1 Portuguesa FC – Sábado 19 septiembre
Goles: Jhon Marchán 6′ Robinson Flores 90+5′ – Wilfredo Peña 10′
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Deportivo La Guaira 2-4 Deportivo Táchira – Sábado 19 septiembre
Goles: Juan Castellano 35′ p Flabián Londoño 68′ – Rodrigo Pollero 7′ 42′ Carlos Sosa 22′ Alexander Woiski 78′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
Anzoátegui FC 1-1 Caracas FC – Domingo 20 septiembre
Goles: José Caraballo 22′ – Mauricio Márquez 45+3′
Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Zamora FC 1-3 Metropolitanos FC – Domingo 20 septiembre
Goles: Santiago Gómez 56′ – Kavier Ortiz 17′ George Ayine 45+2′ Nicolás Fedor 87′ p
Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)
Estadio: La Carolina, Barinas
Estudiantes de Mérida 1-1 Trujillanos FC – Domingo 20 septiembre
Goles: Darwin Matheus 48′ – Kevin González 76′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Metropolitano, Mérida
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Foto: Prensa Metropolitanos FC