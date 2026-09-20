Resultados, goles y clasificación de la jornada 11 del Clausura 2026

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la primera división. Deportivo Táchira clasificó a la Fase Final.

Rayo Zuliano 1-1 Monagas SC – Sábado 19 septiembre

Goles: Deiber Vásquez 57′ – Felipe Jaramillo 17′

Árbitro: Yender Herrera (Aragua)

Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo

UCV FC 1-1 Carabobo FC – Sábado 19 septiembre

Goles: Juan Camilo Zapata 82′ – Bryan Castillo 21′

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: Olímpico, Caracas

Academia Puerto Cabello 2-1 Portuguesa FC – Sábado 19 septiembre

Goles: Jhon Marchán 6′ Robinson Flores 90+5′ – Wilfredo Peña 10′

Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)

Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello

Deportivo La Guaira 2-4 Deportivo Táchira – Sábado 19 septiembre

Goles: Juan Castellano 35′ p Flabián Londoño 68′ – Rodrigo Pollero 7′ 42′ Carlos Sosa 22′ Alexander Woiski 78′

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)

Estadio: Olímpico, Caracas

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Anzoátegui FC 1-1 Caracas FC – Domingo 20 septiembre

Goles: José Caraballo 22′ – Mauricio Márquez 45+3′

Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)

Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz

Zamora FC 1-3 Metropolitanos FC – Domingo 20 septiembre

Goles: Santiago Gómez 56′ – Kavier Ortiz 17′ George Ayine 45+2′ Nicolás Fedor 87′ p

Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)

Estadio: La Carolina, Barinas

Estudiantes de Mérida 1-1 Trujillanos FC – Domingo 20 septiembre

Goles: Darwin Matheus 48′ – Kevin González 76′

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)

Estadio: Metropolitano, Mérida

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Foto: Prensa Metropolitanos FC