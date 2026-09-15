La décima fecha del Clausura empezó con tres partidos

La jornada 10 del Torneo Clausura 2026 tuvo tres partidos este martes, con triunfos para Carabobo FC y UCV FC.

Carabobo venció 1-0 a Deportivo La Guaira. Eric Ramírez en el minuto 62 consiguió el gol, en un partido disputado a puerta cerrada por sanción al conjunto valenciano.

UCV triunfó 1-0 ante Anzoátegui FC. El tanto universitario fue de Williams Lugo en el 68, en otro duelo disputado sin público.

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Deportivo Táchira y Academia Puerto Cabello igualaron 1-1. La visita se adelantó por medio de Edwuin Pernía en el 24. Un autogol de Fabricio Baptista en el 71 resultó en el empate. Es el primer tanto en contra registrado en el Clausura.

La fecha se completará el miércoles con los encuentros: Portuguesa FC-Estudiantes de Mérida, Monagas SC-Zamora FC, Trujillanos FC-Rayo Zuliano y Metropolitanos FC-Caracas FC.

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Foto: Prensa Deportivo Táchira