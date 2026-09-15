Exon Arzú convocado por Honduras para la Liga de Naciones

La selección de Honduras anunció su lista de convocados para los compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf, con la inclusión de Exon Arzú.

El atacante del Carabobo FC es parte de los 26 citados por el español José Francisco Molina para una preparación que iniciará el 21 de septiembre.

El cuadro se medirá en la competición continental a Surinam el 25, Jamaica el 28, Martinica el 2 de octubre y Jamaica nuevamente el 5.

Arzú llegó para el actual semestre al cuadro valenciano y tiene 1 gol anotado en 7 partidos en el Torneo Clausura 2026.

Porteros: Edrick Menjívar (Olimpia), Luis Ortiz (Motagua), Alex Güity (Lobos UPNFM).

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Defensas: Clinton Bennet (Olimpia), Christopher Meléndez (Motagua), Clever Portillo (Motagua), Giancarlo Sacaza (Motagua), Luis Vega (Motagua), Denil Maldonado (Rubin Kazan, RUS), Joseph Rosales (Austin, EUA), Victor Vandenbroecke (Jong Gent, BEL).

Mediocampistas: Alejandro Reyes (Motagua), Deybi Flores (Petro Luanda, ANG), Jonathan Rubio (Petro Luanda, ANG), Edwin Rodríguez (Olimpia), Kervin Arriaga (AEK Atenas, GRE), Nixon Cruz (Real España), Luis Palma (Lech Poznan, POL), David Ruiz (New York Red Bulls, EUA).

Atacantes: Alenis Vargas (Manisa, TUR), Dereck Moncada (Lugano, SUI), Exon Arzú (Carabobo FC, VEN), Mike Arana (Real España), Bryan Róchez (Leixoes, POR), Keyrol Figueroa (Port Vale, ING), Erick Puerto (BATE Borisov, BLR).

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Foto: Archivo