Resultados, goles y clasificación de la novena jornada del Clausura 2026

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete partidos correspondientes a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la primera división. Metropolitanos FC asumió el primer puesto en solitario.
Anzoátegui FC 0-2 Metropolitanos FC – Sábado 12 septiembre
Goles: Richard Figueroa 18′ 70′
Árbitro: Rubén González (Lara)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Estudiantes de Mérida 2-0 Deportivo Táchira – Sábado 12 septiembre
Goles: Jesús Lobo 62′ Ronaldo Chacón 78′
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: Metropolitano, Mérida
Deportivo La Guaira 0-2 UCV FC – Sábado 12 septiembre
Goles: Daniel De Sousa 21′ Williams Lugo 67′
Árbitro: Rafael Torres (Lara)
Estadio: Olímpico, Caracas
Academia Puerto Cabello 0-2 Carabobo FC – Sábado 12 septiembre
Goles: Sebastián Mendoza 58′ Yohandry Orozco 82′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Rayo Zuliano 1-1 Portuguesa FC – Domingo 13 septiembre
Goles: José Luis Ochoa 6′ – Germán Aguirre 36′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Zamora FC 1-2 Trujillanos FC – Domingo 13 septiembre
Goles: Marco Bustillo 55′ – Franklin González 57′ Junior Paredes 85′ p
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: La Carolina, Barinas
Caracas FC 0-1 Monagas SC – Domingo 13 septiembre
Goles: Ronald Rodríguez 39′
Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)
Estadio: Olímpico, Caracas
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Trujillanos FC