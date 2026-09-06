Siguió el pulso en lo más alto entre Táchira y Metropolitanos

Este domingo se disputaron cuatro encuentros de la octava fecha del Torneo Clausura 2026, con par de triunfos locales y par de visitantes.

Metropolitanos FC superó 0-1 a Monagas SC. El tanto de la diferencia fue de Nicolás Fedor en el minuto 79.

Caracas FC venció 0-1 a Trujillanos FC. El gol del primer triunfo liguero del nuevo ciclo de Noel Sanvicente fue de Jesús Quintero en el 79.

Deportivo Táchira triunfó 3-1 ante Rayo Zuliano. Los tres goles aurinegros fueron uruguayos: Rodrigo Pollero en el 8, Agustín Pérez en el 57 y Valentín Adamo de penal en el 86. José Luis Ochoa igualó transitoriamente en el 26 con un potente tiro de media distancia.

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Deportivo La Guaira ganó 2-0 ante Anzoátegui FC. José Alí Meza en el 24 y Miguel González en el 73 anotaron por el naranja.

Los resultados mantuvieron igualados a Táchira y Metropolitanos en el primer lugar del Clausura con 19 puntos, mientras que el violeta siguió puntero de la tabla acumulada.

La jornada se completará el lunes con los encuentros Carabobo FC-Estudiantes de Mérida y UCV FC-Academia Puerto Cabello.

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Foto: Prensa Metropolitanos FC