Resultados, goles y clasificación de la séptima jornada del Clausura 2026

Entre el miércoles y el jueves se disputaron los siete partidos correspondientes a la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la primera división. Deportivo Táchira y Metropolitanos FC comparten el primer lugar.
Zamora FC 2-5 Deportivo Táchira – Miércoles 2 septiembre
Goles: José Sinisterra 63′ p Marco Bustillo 88′ – Adalberto Peñaranda 44′ Gustavo Lozano 46′ Rodrigo Pollero 60′ p Carlos Sosa 80′ Valentín Adamo 84′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: La Carolina, Barinas
Caracas FC 1-1 Portuguesa FC – Miércoles 2 septiembre
Goles: Christian Larotonda 34′ – José Gregorio Pérez 78′
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: Olímpico, Caracas
Rayo Zuliano 4-3 Carabobo FC – Jueves 3 septiembre
Goles: Luis Dugarte 1′ José Luis Ochoa 28′ p José Morán 90′ Cristian Maldonado 90+2′ – Matías Núñez 45+6′ p Jonathan Bilbao 55′ Bryan Castillo 70′
Árbitro: Rubén González (Lara)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Anzoátegui FC 1-3 Monagas SC – Jueves 3 septiembre
Goles: Carlos Barrios 26′ – Andrés Romero 17′ Luis González 85′ Edgar Carrión 90+2′
Árbitro: Jesús Chandía (Barinas)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Estudiantes de Mérida 1-1 UCV FC – Jueves 3 septiembre
Goles: Wilken Ramírez 23′ p – Edwin Mosquera 16′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Metropolitano, Mérida
Academia Puerto Cabello 1-1 Deportivo La Guaira – Jueves 3 septiembre
Goles: Jhon Marchán 74′ – Juan Castellano 4′
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Metropolitanos FC 4-1 Trujillanos FC – Jueves 3 septiembre
Goles: Nicolás Fedor 45+3′ Andrés Ferro 55′ José Riasco 85′ 90′ – Junior Paredes 70′
Árbitro: Yorman Madrid (Zulia)
Estadio: Olímpico, Caracas
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Estudiantes de Mérida