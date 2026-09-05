Empate entre Portuguesa y Zamora

La octava jornada del Torneo Clausura 2026 empezó este sábado, con el empate 1-1 entre Portuguesa FC y Zamora FC en Acarigua.

El colombiano José Sinisterra aprovechó un rebote del arquero local y adelantó al blanquinegro en el 27. El argentino Germán Aguirre definió en el área pequeña en el 54 para la igualdad.

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El resultado permitió al Portuguesa llegar a 13 puntos y ocupar la quinta casilla en el certamen, mientras que Zamora marca el octavo lugar con 8 puntos.

La fecha seguirá el domingo con los cotejos Monagas SC-Metropolitanos FC, Trujillanos FC-Caracas FC, Deportivo Táchira-Rayo Zuliano y Deportivo La Guaira-Anzoátegui FC.

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Foto: Prensa Liga Futve