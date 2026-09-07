Resultados, goles y clasificación de la octava jornada del Clausura 2026

Entre el sábado y el lunes se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la primera división. Deportivo Táchira y Metropolitanos FC se mantuvieron como punteros.
Portuguesa FC 1-1 Zamora FC – Sábado 5 septiembre
Goles: Germán Aguirre 54′ – José Sinisterra 27′
Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Monagas SC 0-1 Metropolitanos FC – Domingo 6 septiembre
Goles: Nicolás Fedor 79′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Monumental, Maturín
Trujillanos FC 0-1 Caracas FC – Domingo 6 septiembre
Goles: Jesús Quintero 79′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: José Alberto Pérez, Valera
Deportivo Táchira 3-1 Rayo Zuliano – Domingo 6 septiembre
Goles: Rodrigo Pollero 8′ Agustín Pérez 57′ Valentín Adamo 86′ p – José Luis Ochoa 26′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Deportivo La Guaira 2-0 Anzoátegui FC – Domingo 6 septiembre
Goles: José Alí Meza 24′ Miguel González 73′
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: Olímpico, Caracas
Carabobo FC 1-0 Estudiantes de Mérida – Lunes 7 septiembre
Goles: Eric Ramírez 30′
Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
UCV FC 0-0 Academia Puerto Cabello – Lunes 7 septiembre
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Caracas FC