Estudiantes y Metropolitanos entre los ganadores de la fecha

Este sábado empezó la novena jornada del Torneo Clausura 2026 con cuatro partidos y un nuevo puntero.

Metropolitanos FC venció 0-2 a Anzoátegui FC y ahora está en lo más alto de la tabla. Los tantos fueron de Richard Figueroa en los minutos 18 y 70.

Estudiantes de Mérida superó 2-0 a Deportivo Táchira en el clásico andino. Jesús Lobo en el 62 y Ronaldo Chacón en el 78 anotaron por el rojiblanco.

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UCV FC ganó 0-2 ante Deportivo La Guaira. Los goles universitarios fueron de Daniel De Sousa en el 21 y Williams Lugo en el 67.

Carabobo FC se impuso 0-2 en su visita a Academia Puerto Cabello. Sebastián Mendoza en el 58 y Yohandry Orozco en el 82 marcaron por el elenco valenciano.

El domingo se completará la fecha con los encuentros Rayo Zuliano-Portuguesa FC, Zamora FC-Trujillanos FC y Caracas FC-Monagas SC.

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Foto: Prensa Deportivo Táchira