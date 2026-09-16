Resultados, goles y clasificación de la jornada 10 del Clausura 2026

Entre el martes y el miércoles se disputaron los siete partidos correspondientes a la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la primera división. Metropolitanos FC clasificó a la Fase Final.
Carabobo FC 1-0 Deportivo La Guaira – Martes 15 septiembre
Goles: Eric Ramírez 62′
Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Deportivo Táchira 1-1 Academia Puerto Cabello – Martes 15 septiembre
Goles: Fabricio Baptista 71′ ag – Edwuin Pernía 24′
Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
UCV FC 1-0 Anzoátegui FC – Martes 15 septiembre
Goles: Williams Lugo 68′
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Portuguesa FC 2-1 Estudiantes de Mérida – Miércoles 16 septiembre
Goles: Víctor Navas 9′ 35′ – Darwin Matheus 52′
Árbitro: Rubén González (Lara)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Monagas SC 1-0 Zamora FC – Miércoles 16 septiembre
Goles: Ronald Rodríguez 44′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Monumental, Maturín
Trujillanos FC 2-4 Rayo Zuliano – Miércoles 16 septiembre
Goles: Agustín Araujo 27′ Franklin González 75′ – José Luis Ochoa 7′ 25′ Joiser Arias 29′ José Morán 90+4′
Árbitro: Rafael Torres (Lara)
Estadio: José Alberto Pérez, Valera
Metropolitanos FC 3-0 Caracas FC – Miércoles 16 septiembre
Goles: Richard Figueroa 19′ Kavier Ortiz 59′ Sneider Navarro 88′
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: Olímpico, Caracas
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Metropolitanos FC