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Deportivo Táchira clasificó a la Fase Final del Clausura

19 de septiembre, 2026

Este sábado se disputaron cuatro encuentros de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Deportivo Táchira se convirtió en el segundo equipo con boleto a los cuadrangulares.

El club aurinegro venció 2-4 a Deportivo La Guaira, a puerta cerrada en el Olímpico capitalino. El uruguayo Rodrigo Pollero abrió el marcador en el minuto 7 y Carlos Sosa amplió en el 22. Juan Castellano descontó de penal en el 35 y Pollero anotó de nuevo en el 42.

El colombiano Flabián Londoño acercó la cuenta en el 68 y el argentino Alexander Woiski marcó el cuarto para la visita en el 78.

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Más temprano, también a puerta cerrada en el Olímpico, UCV FC y Carabobo FC empataron 1-1. Bryan Castillo marcó por el elenco valenciano en el 21 y el colombiano Juan Camilo Zapata igualó en el 82.

Academia Puerto Cabello superó 2-1 a Portuguesa FC. Jhon Marchán anotó en el 6 y Wilfredo Peña en el 10. Robinson Flores rompió la paridad en el 90+5.

Rayo Zuliano y Monagas SC emparejaron 1-1. El colombiano Felipe Jaramillo puso adelante al elenco oriental en el 17 y Deiber Vásquez empató en el 57.

La fecha cerrará el domingo con los duelos Anzoátegui FC-Caracas FC, Zamora FC-Metropolitanos FC y Estudiantes de Mérida-Trujillanos FC.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Deportivo Táchira

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