Deportivo Táchira clasificó a la Fase Final del Clausura

Este sábado se disputaron cuatro encuentros de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Deportivo Táchira se convirtió en el segundo equipo con boleto a los cuadrangulares.

El club aurinegro venció 2-4 a Deportivo La Guaira, a puerta cerrada en el Olímpico capitalino. El uruguayo Rodrigo Pollero abrió el marcador en el minuto 7 y Carlos Sosa amplió en el 22. Juan Castellano descontó de penal en el 35 y Pollero anotó de nuevo en el 42.

El colombiano Flabián Londoño acercó la cuenta en el 68 y el argentino Alexander Woiski marcó el cuarto para la visita en el 78.

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Más temprano, también a puerta cerrada en el Olímpico, UCV FC y Carabobo FC empataron 1-1. Bryan Castillo marcó por el elenco valenciano en el 21 y el colombiano Juan Camilo Zapata igualó en el 82.

Academia Puerto Cabello superó 2-1 a Portuguesa FC. Jhon Marchán anotó en el 6 y Wilfredo Peña en el 10. Robinson Flores rompió la paridad en el 90+5.

Rayo Zuliano y Monagas SC emparejaron 1-1. El colombiano Felipe Jaramillo puso adelante al elenco oriental en el 17 y Deiber Vásquez empató en el 57.

La fecha cerrará el domingo con los duelos Anzoátegui FC-Caracas FC, Zamora FC-Metropolitanos FC y Estudiantes de Mérida-Trujillanos FC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira