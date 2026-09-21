Metropolitanos FC garantizó su boleto a la Libertadores 2027

La Liga Futve confirmó este lunes que Metropolitanos FC se convirtió en el segundo equipo venezolano clasificado a la Copa Libertadores 2027.

A falta de dos fechas en el Torneo Clausura 2026, el cuadro violeta garantizó ser al menos segundo en la tabla acumulada, con lo que aseguró ser en el peor de los casos el cuarto conjunto venezolano en el máximo certamen continental.

Metropolitanos ya tiene seguro estar en la Fase 1, pero si gana la acumulada -para lo que le falta 1 punto- tendrá boleto a la fase de grupos.

Carabobo FC tiene como mínimo el cupo a la Fase 2 de Libertadores, en su carácter de campeón del Torneo Apertura 2026.

Deportivo Táchira, segundo de la tabla acumulada, garantizará el tercer cupo copero si suma 3 puntos de los que 6 que restan en la fase regular. Por el momento ya tiene asegurada su presencia en la Copa Sudamericana 2026 vía acumulada.

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El pasaje restante recaerá en el campeón del Clausura o lo dará la acumulada si el torneo lo gana uno de los tres ya clasificados a la Libertadores en ese momento.

Academia Puerto Cabello está clasificado a la Sudamericana como subcampeón del Apertura. Al igual que Táchira y Deportivo La Guaira -también clasificado a Sudamericana por la acumulada-, aún tiene chance de clasificar a la Libertadores.

Llegar a la Final del Clausura da derecho a la Sudamericana si el elenco respectivo no lo ha obtenido cupo internacional por la acumulada. En esa doble condición están a día de hoy UCV FC, Portuguesa FC y Estudiantes de Mérida.

Monagas SC, Caracas FC, Rayo Zuliano y Trujillanos FC solo podrán estar en copa internacional el próximo año si alcanzan la final del actual semestre.

Zamora FC y Anzoátegui FC -inmerso en la lucha por la permanencia en la primera división- ya no tienen chance de clasificar a las copas de 2027.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Metropolitanos FC