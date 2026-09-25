El Torneo Clausura se reanudará el 10 de octubre

La Liga Futve publicó la programación de la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026, que se disputará después de la actual fecha FIFA extendida.

Tres encuentros se disputarán el sábado 10 de octubre y los cuatro restantes, el domingo 11.

La tanda sabatina pudiese confirmarse el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores de Metropolitanos FC y la clasificación a esa competición de Deportivo Táchira.

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También estarán en juego durante ese fin de semana los cupos a la Fase Final del Clausura y la permanencia en la primera división.

El torneo está en pausa debido a la fecha FIFA, en la que están participando 10 futbolistas: siete con la Vinotinto, dos con Panamá y uno con Honduras.

Lavinotinto.com

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