Los octavos de la Copa Venezuela empezarán este martes

Con la incursión de ocho equipos de la primera división, este martes iniciarán los octavos de final de la Copa Venezuela 2025.

El martes se disputarán siete de los ocho encuentros de ida, mientras que el miércoles se enfrentarán Barquisimeto SC-UCV FC.

Deportivo La Guaira, Carabobo FC, UCV, Deportivo Táchira, Academia Puerto Cabello, Anzoátegui FC, Portuguesa FC y Metropolitanos FC ingresarán directamente en esta ronda debido a su participación en la Fase Final del Torneo Apertura 2025.

Los restantes ocho conjuntos presentes en los octavos clasificaron desde la fase de grupos, incluidos cuatro de la segunda división.

Loading...

Este año, la fase final de la Copa se jugará en partidos de ida y vuelta, por lo que las llaves se definirán la próxima semana.

Copa Venezuela 2025 – Octavos de final

Martes 29 julio

Real Frontera vs. Deportivo La Guaira – San Cristóbal – 3:00 pm

Rayo Zuliano vs. Deportivo Táchira – Maracaibo – 3:30 pm

Monagas SC vs. Academia Puerto Cabello – Maturín – 3:30 pm

Marítimo de La Guaira vs. Anzoátegui FC – La Guaira – 5:00 pm

Estudiantes de Mérida vs. Portuguesa FC – Mérida – 6:00 pm

Caracas FC vs. Metropolitanos FC – Caracas – 6:00 pm

Dynamo Puerto vs. Carabobo FC – Puerto La Cruz – 7:30 pm

Miércoles 30 julio

Barquisimeto SC vs. UCV FC – Barquisimeto – 5:00 pm

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC