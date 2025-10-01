Sin goles en la ida de la Final de la Copa Venezuela

El partido de ida de la Final de la Copa Venezuela 2025 se disputó este miércoles en el estadio Olímpico capitalino y se saldó con un 0-0 entre UCV FC y Carabobo FC.

El conjunto visitante dispuso de las mejores ocasiones para tomar ventaja en la serie, en un partido que dominó en la segunda parte luego de una primera más pareja.

En el cierre del primer tiempo llegaron las primeras emociones, con un penal a favor de Carabobo que luego fue invalidado vía VAR y un remate de media distancia de Franner López que dio en el palo zurdo ucevista.

En la etapa complementaria, el elenco valenciano mantuvo el ataque y el meta Miguel Silva tuvo que participar en reiteradas ocasiones.

El ingreso de Yonathan Del Valle refrescó la ofensiva y el experimentado en los minutos finales estuvo cerca de anotar con un tiro que dio en el travesaño.

Sin tantos en la cuenta, la definición del campeón de copa se trasladará el próximo miércoles a Valencia.

0- UCV: Miguel Silva, Román Davis (Juan Camilo Zapata, 46′), Geremías Meléndez, Alfonso Simarra, Daniel Carrillo; Alexander González, Kendry Mendoza, Maicol Ruiz, Jean Polo (Juan Manuel Cuesta, 46′), Alexander Granko (Darwin Machís, 59′), Daniel De Sousa. DT: Daniel Sasso.

0- Carabobo: Lucas Bruera, Pablo Bonilla, Leonardo Aponte, Norman Rodríguez, Franyer Oliveros, Franner López, Sebastián Mendoza (Matías Núñez, 54′), Yohandry Orozco (Yonathan Del Valle, 70′), Angelo Lucena (Gustavo González, 70′), Sebastián Calabrese (Joshuan Berríos, 54′), José Riasco. DT: Daniel Farías.

Árbitro: Yender Herrera (Aragua).

Amonestados: Polo, Cuesta, Carrillo – López

Estadio: Olímpico, Caracas.

Asistencia: 3680.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Carabobo FC