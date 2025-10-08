UCV FC se tituló en la Copa Venezuela 2025

UCV FC consiguió el título de la Copa Venezuela 2025 al superar en los penales al Carabobo FC en el Misael Delgado de Valencia.

El conjunto capitalino venció 3-4 en la tanda, luego de que se repitiese el 0-0 de la ida en el compromiso de vuelta.

A diferencia del partido de la semana anterior, el de este miércoles fue uno más agradable y con ocasiones de gol.

El primer aviso lo dio el local con un tiro libre de Yohandry Orozco tapado por Miguel Silva, poco después Lucas Bruera respondió ante un intento de Daniel De Sousa.

En la segunda parte siguió la insistencia local y Silva trabajó ante varios remates carabobeños. El elenco ucevista dispuso de pocas ocasiones.

En la definición, ambos porteros taparon un cobro pero la diferencia estuvo en la ejecución de Orozco, que se fue por arriba del travesaño.

UCV alzó su segundo trofeo de la temporada, tras el Torneo Apertura, pero ahora no tendrá más actividad hasta la Final de la primera división, que iniciará a finales de noviembre.

0 (3)- Carabobo: Lucas Bruera, Pablo Bonilla, Leonardo Aponte, Norman Rodríguez, Franyer Oliveros, Franner López, Sebastián Mendoza (Matías Núñez, 46′), Freiver Ruiz (Joshuan Berríos, 46′; Jean Fuentes, 84′), Angelo Lucena (Yonathan Del Valle, 65′), Yohandry Orozco, José Riasco (Sebastián Calabrese, 84′). DT: Daniel Farías.

0 (4)- UCV: Miguel Silva, Maicol Ruiz, Geremías Meléndez, Alfonso Simarra (Samuel Sosa, 90+2′), Daniel Carrillo, Alexander González, Kendry Mendoza (Francisco Solé, 46′), Daniel De Sousa, Carlos Díaz (Juan Manuel Cuesta, 62′), Alexander Granko (Bryan Matamoros, 62′), Carlos Romero (Juan Camilo Zapata, 46′). DT: Daniel Sasso.

Penales: Núñez (gol), Aponte (gol), Rodríguez (tapado), Del Valle (gol), Orozco (alto) – Zapata (gol), Sosa (tapado), Cuesta (gol), De Sousa (gol), Solé (gol).

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui).

Amonestados: Freiver Ruiz, López, Bonilla – Cuesta.

Estadio: Misael Delgado, Valencia.

Asistencia: 9962.

