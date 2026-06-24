Resultados, goles y clasificación de la primera jornada de la Copa Venezuela 2026

Este miércoles inició la Copa Venezuela 2026 con la primera fecha de la fase de grupos. La fecha no se completó por el terremoto que sacudió varias regiones del país. El torneo quedó suspendido hasta nuevo aviso.
Real Frontera 0-1 Atlético Barinas – Miércoles 24 junio
Goles: Diego Garrido 90+3′
Estadio: Sede Real Frontera, San Cristóbal
Rayo Zuliano 0-0 Trujillanos FC – Miércoles 24 junio
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Mineros de Guayana 1-1 Bolívar SC – Miércoles 24 junio
Goles: Juan Méndez 83′ – Giovanni Dolgetta 41′
Estadio: CTE Cachamay, Puerto Ordaz
Anzoátegui FC 3-1 Ávila FC – Miércoles 24 junio
Goles: 16′ ag Guillermo Marín 23′ Edward Franco 53′ – Jean Polo 81′ p
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Barquisimeto SC 0-4 Yaracuyanos FC – Miércoles 24 junio
Goles: Eli Saúl Ordóñez 2′ José Torres 12′ Kevin Daniel González 45+3′ Joshiel Varoni 89′
Estadio: Farid Richa, Barquisimeto
Caracas FC 1-1 Aragua FC – Miércoles 24 junio
Goles: Robert Hernández 57′ – Pedro Valdés 62′ p
Estadio: Cocodrilos Sports Park, Caracas
Ureña SC 1-0 Deportivo Lara – Miércoles 24 junio
Goles: Brandon Cruz 64′
Estadio: El Caney, Ureña
Zamora FC 6-1 Atlético El Vigía – Miércoles 24 junio
Goles: José Flores 1′ Santos Torrealba 16′ 20′ Isaí Valladares 23′ Erickson Gallardo 61′ Esteban Rincón 78′ – 31′
Estadio: La Carolina, Barinas
Dynamo Puerto 0-4 Monagas SC – Miércoles 24 junio
Goles: Saúl Herrera 45′ Leandro Rodríguez 53′ Edder Farías 61′ 79′
Estadio: Francisco Massiani, Puerto La Cruz
Deportivo Miranda vs. Marítimo de La Guaira – Miércoles 24 junio – Suspendido
Estadio: Brígido Iriarte, Caracas
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Caracas FC