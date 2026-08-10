La Copa Venezuela se reanudará el 19 de agosto

La FVF confirmó este lunes el regreso de la Copa Venezuela 2026, que fue suspendida en junio tras la disputa de la primera fecha.

El ente rector informó que el certamen reiniciará el miércoles 19 de agosto con nueve partidos de la segunda jornada de la fase de grupos.

Sin la presencia de Marítimo de La Guaira, que no completará la actual campaña profesional por causa de los terremotos de junio, el grupo A tendrá tres equipos y las cuatro llaves restantes se mantendrán con cuatro.

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El resto de la etapa inicial de la Copa se disputará los días 26 de agosto, 9 de septiembre, 7 y 14 de octubre.

Los primeros de cada uno de los cinco grupos y los tres mejores segundos avanzarán de ronda, para unirse a los ocho clasificados a la Fase Final del Torneo Apertura 2026 en los octavos de final.

Esa instancia se disputará a partido único el 21 de octubre con «localía del equipo mejor posicionado«.

La final de la Copa Venezuela 2026 se jugará en diciembre.

Lavinotinto.com

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