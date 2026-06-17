Confirmada la Copa Venezuela 2026

La Copa Venezuela 2026 empezará el 24 de junio, con la participación de los 28 equipos profesionales de la primera y la segunda división.

La FVF publicó en las redes sociales el formato del torneo, que tendrá una fase de grupos con 20 equipos divididos en cinco grupos por proximidad geográfica.

Los cinco ganadores y los tres mejores segundos de grupo avanzarán a los octavos de final.

En esa instancia ya están preclasificados los participantes de la Fase Final del Torneo Apertura 2026: Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Portuguesa FC, Carabobo FC, Academia Puerto Cabello, Deportivo La Guaira, UCV FC y Metropolitanos FC.

La final de la Copa Venezuela se disputará en el mes de octubre.

Fase de grupos – Copa Venezuela 2026

Grupo A: Deportivo Miranda, Marítimo de La Guaira, Ávila FC, Anzoátegui FC

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Grupo B: Zamora FC, Atlético El Vigía, Real Frontera, Atlético Barinas

Grupo C: Caracas FC, Aragua FC, Barquisimeto SC, Yaracuyanos FC

Grupo D: Trujillanos FC, Rayo Zuliano, Ureña SC, Deportivo Lara

Grupo E: Mineros de Guayana, Bolívar SC, Dynamo Puerto, Monagas SC

Octavos de final – Copa Venezuela 2026

Llave 1: Deportivo La Guaira vs. 3er mejor segundo

Llave 8: Metropolitanos FC vs. 1ro Grupo A

Llave 2: Carabobo FC vs. 2do mejor segundo

Llave 7: Portuguesa FC vs. 1ro Grupo B

Llave 3: UCV FC vs. 1er mejor segundo

Llave 6: Estudiantes de Mérida vs. 1ro Grupo C

Llave 4: Deportivo Táchira vs. 1ro Grupo E

Llave 5: Academia Puerto Cabello vs. 1ro Grupo D

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Foto: Archivo