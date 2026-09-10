Resultados, goles y clasificación de la cuarta jornada de la Copa Venezuela 2026

Entre el miércoles y el jueves se disputaron los nueve partidos de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Venezuela 2026.
Real Frontera 0-2 Zamora FC – Miércoles 9 septiembre
Goles: Héctor Ramírez 27′ José Flores 45+1′
Estadio: Sede Real Frontera, San Cristóbal
Atlético Barinas 5-2 Atlético El Vigía – Miércoles 9 septiembre
Goles: Diego Rodríguez 40′ p Argel Sánchez 45+1′ Juan Beltrán 47′ 48′ Yehová Osorio 88′ – Stibenson Herrera 38′ Yeremi Parra 85′
Estadio: Tito Salas, Sabaneta
Anzoátegui FC 2-1 Deportivo Miranda – Miércoles 9 septiembre
Goles: Edward Franco 83′ Lisandro Pérez 87′ – Christian Savarese 70′
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Yaracuyanos FC 2-5 Aragua FC – Miércoles 9 septiembre
Goles: Jabdiel Silva 39′ Jeremi Márquez 45+1′ – Rody Gómez 43′ Jorge Pinto 49′ 58′ 68′ Jhonatan Acosta 78′
Estadio: Florentino Oropeza, San Felipe
Ureña SC 0-0 Rayo Zuliano – Miércoles 9 septiembre
Estadio: El Caney, Ureña
Monagas SC 5-1 Bolívar SC – Miércoles 9 septiembre
Goles: Fernando Basante 3′ Edder Farías 67′ Deivis Pérez 78′ Wilmer Vallenilla 85′ Santiago Natera 90+2′ – William Arismendi 19′
Estadio: Monumental, Maturín
Barquisimeto SC 0-5 Caracas FC – Miércoles 9 septiembre
Goles: Jesús Quintero 18′ Chris Martínez 33′ Ángel López 49′ Lucciano Reinoso 61′ Ángel Figueroa 79′
Estadio: Farid Richa, Barquisimeto
Dynamo Puerto 0-5 Mineros de Guayana – Miércoles 9 septiembre
Goles: José Pinto 40′ José Useche 45′ p Carlos Espinoza 51′ p Maikel Guevara 73′ Ali Haiek 87′
Estadio: Francisco Massiani, Puerto La Cruz
Deportivo Lara 2-1 Trujillanos FC – Jueves 10 septiembre
Goles: Néstor Verenzuela 31′ 66′ – David Linárez 6′
Estadio: Farid Richa, Barquisimeto
Libre: Ávila FC
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Caracas FC