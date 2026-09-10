Resultados, goles y clasificación de la cuarta jornada de la Copa Venezuela 2026

Entre el miércoles y el jueves se disputaron los nueve partidos de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Venezuela 2026.

Real Frontera 0-2 Zamora FC – Miércoles 9 septiembre

Goles: Héctor Ramírez 27′ José Flores 45+1′

Estadio: Sede Real Frontera, San Cristóbal

Atlético Barinas 5-2 Atlético El Vigía – Miércoles 9 septiembre

Goles: Diego Rodríguez 40′ p Argel Sánchez 45+1′ Juan Beltrán 47′ 48′ Yehová Osorio 88′ – Stibenson Herrera 38′ Yeremi Parra 85′

Estadio: Tito Salas, Sabaneta

Anzoátegui FC 2-1 Deportivo Miranda – Miércoles 9 septiembre

Goles: Edward Franco 83′ Lisandro Pérez 87′ – Christian Savarese 70′

Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz

Yaracuyanos FC 2-5 Aragua FC – Miércoles 9 septiembre

Goles: Jabdiel Silva 39′ Jeremi Márquez 45+1′ – Rody Gómez 43′ Jorge Pinto 49′ 58′ 68′ Jhonatan Acosta 78′

Estadio: Florentino Oropeza, San Felipe

Ureña SC 0-0 Rayo Zuliano – Miércoles 9 septiembre

Estadio: El Caney, Ureña

Monagas SC 5-1 Bolívar SC – Miércoles 9 septiembre

Goles: Fernando Basante 3′ Edder Farías 67′ Deivis Pérez 78′ Wilmer Vallenilla 85′ Santiago Natera 90+2′ – William Arismendi 19′

Estadio: Monumental, Maturín

Loading...

Barquisimeto SC 0-5 Caracas FC – Miércoles 9 septiembre

Goles: Jesús Quintero 18′ Chris Martínez 33′ Ángel López 49′ Lucciano Reinoso 61′ Ángel Figueroa 79′

Estadio: Farid Richa, Barquisimeto

Dynamo Puerto 0-5 Mineros de Guayana – Miércoles 9 septiembre

Goles: José Pinto 40′ José Useche 45′ p Carlos Espinoza 51′ p Maikel Guevara 73′ Ali Haiek 87′

Estadio: Francisco Massiani, Puerto La Cruz

Deportivo Lara 2-1 Trujillanos FC – Jueves 10 septiembre

Goles: Néstor Verenzuela 31′ 66′ – David Linárez 6′

Estadio: Farid Richa, Barquisimeto

Libre: Ávila FC

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC