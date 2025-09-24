Carabobo clasificó a la final de la Copa Venezuela

Carabobo FC superó a Monagas SC en el partido de vuelta de las semifinales y clasificó a la primera final de la Copa Venezuela en su historia.

En el encuentro disputado en el estadio Misael Delgado de Valencia, el cuadro vinotinto regional venció 3-1 y se quedó con la serie con un global de 4-2.

Los goles fueron de José Riasco en el minuto 44, el uruguayo Norman Rodríguez en el 82 y el colombiano Flabián Londoño en el 86. Descontó el panameño Tomás Rodríguez de penal en el 90+2.

La final de la edición copera de 2025 se disputará entre UCV FC y Carabobo, iniciando en Caracas y cerrando en Valencia.

Foto: Prensa Carabobo FC