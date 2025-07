Resultados, goles y clasificación de la sexta jornada de la Copa Venezuela 2025

Entre el miércoles y el jueves se disputaron los diez encuentros correspondientes a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Venezuela 2025. Caracas FC, Marítimo de La Guaira, Rayo Zuliano, Barquisimeto SC, Dynamo Puerto y Real Frontera clasificaron a octavos de final.

Real Frontera 3-1 Ureña SC – Miércoles 9 julio

Goles: Franyer Contreras 18′ Diego Márquez 38′ Christian Soler 80′ – Álvaro Buitrago 52′

Árbitro: Yilber Bermúdez (Táchira)

Estadio: JHS, San Cristóbal

Atlético El Vigía 1-3 Estudiantes de Mérida – Miércoles 9 julio

Goles: Gabriel Hernández 77′ – Jesús Lobo 8′ José Montilla 12′ Elías Ajam 63′

Árbitro: Hernán Velásquez (Mérida)

Estadio: Ramón Hernández, El Vigía

Rayo Zuliano 5-0 Héroes de Falcón – Miércoles 9 julio

Goles: Luis Paz 10′ 42′ 71′ Luis Elías Urbina 48′ Luis Blanco 50′

Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)

Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo

Yaracuyanos FC 1-4 Marítimo de La Guaira – Miércoles 9 julio

Goles: Víctor Viez 12′ – Luis Caicedo 25′ Richard Iriarte 31′ Jhon Escobar 39′ Jhoaho Hinestroza 45′

Árbitro: Javier Montoya (Yaracuy)

Estadio: Florentino Oropeza, San Felipe

Angostura FC 0-2 Bolívar SC – Miércoles 9 julio

Goles: José Velásquez 55′ Luis Cova 77′

Árbitro: Xavier Chamoo (Bolívar)

Estadio: Ricardo Tulio Maya, Ciudad Bolívar

Barquisimeto SC 1-0 Trujillanos FC – Miércoles 9 julio

Goles: Ángel Flores 27′

Árbitro: Rafael Torres (Lara)

Estadio: Farid Richa, Barquisimeto

Loading...

Caracas FC 0-0 Deportivo Miranda – Miércoles 9 julio

Árbitro: Aaron Sánchez (Distrito Capital)

Estadio: Olímpico, Caracas

Zamora FC 1-1 Titanes FC – Miércoles 9 julio

Goles: Junior Alberto Moreno 12′ – Stifenson Pérez 78′

Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)

Estadio: La Carolina, Barinas

Dynamo Puerto 4-1 Aragua FC – Miércoles 9 julio

Goles: Santiago Guzmán 4′ Eliézer González 43′ Jesús González 64′ Arian Moreno 77′ – Carlos Barreto 12′

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: Francisco Massiani, Puerto La Cruz

Mineros de Guayana 2-3 Monagas SC – Jueves 10 julio

Goles: Diosmer Pacheco 14′ Jorge Páez 24′ – Fernando Basante 56′ p 90+6′ Ángel Mota 88′

Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)

Estadio: CTE Cachamay, Puerto Ordaz

Octavos de final

Llave 1 – Real Frontera vs. Deportivo La Guaira

Llave 2 – Dynamo Puerto vs. Carabobo FC

Llave 3 – Barquisimeto SC vs. UCV FC

Llave 4 – Rayo Zuliano vs. Deportivo Táchira

Llave 5 – Monagas SC vs. Academia Puerto Cabello

Llave 6 – Marítimo de La Guaira vs. Anzoátegui FC

Llave 7 – Estudiantes de Mérida vs. Portuguesa FC

Llave 8 – Caracas FC vs. Metropolitanos FC

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC