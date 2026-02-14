Los convocados para el módulo Futve de la Vinotinto

Al terminar la tercera jornada del Torneo Apertura 2026, la FVF dio a conocer la convocatoria de la Vinotinto para el primer módulo del año.

24 jugadores de la Liga Futve estarán a las órdenes de Oswaldo Vizcarrondo en el CNAR de Margarita desde el domingo, en la primera concentración oficial tras ser presentado como seleccionador el mes pasado.

El listado no contará con cinco futbolistas del Deportivo Táchira y tres de Carabobo FC, debido a su participación en la Copa Libertadores.

Daniel Saggiomo será baja por lesión y un grupo de nueve jugadores están «en seguimiento» pero sin ser convocados al módulo.

Entre los jugadores con experiencia en la selección de Venezuela aparecen en el llamado Joel Graterol, Luis Del Pino Mago, Yohan Cumana, Carlos Faya y Jovanny Bolívar.

Los juveniles Frankarlos Benírez, Jorge Sánchez, Luis Moreno Quero, Marcos Maitán, Andrés Kinsler, Isaí Valladares, José Correa, Henrry Díaz, Ángel Figueroa, Cristian Romero y Yerwin Sulbarán forman parte de la lista.

La Vinotinto tendrá sus primeros partidos del año durante el FIFA Series en Tashkent ante Trinidad y Tobago y Uzbekistán, el 27 y 30 de marzo.

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Porteros: Joel Graterol (Academia Puerto Cabello), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira), Frankarlos Benítez (Caracas FC), Jorge Sánchez (Deportivo La Guaira).

Defensas: Kendrys Silva (UCV FC), Eduardo Fereira (Caracas FC), Luis Moreno Quero (Portuguesa FC), Marcos Maitán (Monagas SC), Luis Del Pino Mago (Caracas FC), Diego Osío (Deportivo La Guaira), Yohan Cumana (UCV FC), Andrés Kinsler (Rayo Zuliano), Isaí Valladares (Zamora FC).

Mediocampistas: Gustavo González (Academia Puerto Cabello), Carlos Faya (Deportivo La Guaira), José Correa (Deportivo La Guaira), Henrry Díaz (Monagas SC), Ángel Figueroa (Caracas FC), Jhon Marchán (Academia Puerto Cabello).

Delanteros: Edwuin Pernía (Academia Puerto Cabello), Jovanny Bolívar (UCV FC), Cristian Romero (Rayo Zuliano), Yerwin Sulbarán (Monagas SC), Daniel De Sousa (UCV FC).

Jugadores no convocados por compromisos de Copa Libertadores: Jesús Camargo (Deportivo Táchira), Delvin Alfonzo (Deportivo Táchira), Juan David Sánchez, Carlos Sosa (Deportivo Táchira), José Balza (Deportivo Táchira), Jonathan Bilbao (Carabobo FC), Edson Alejandro Tortolero (Carabobo FC), Franyer Oliveros (Carabobo FC).

Bajas por lesión: Daniel Saggiomo (Academia Puerto Cabello).

Jugadores en seguimiento: Jean Castillo (Academia Puerto Cabello), Jean Paul Madera (Zamora FC), Lewuis Peña (Rayo Zuliano), Samuel Sosa (UCV FC), Erickson Gallardo (Zamora FC), Daniel Carrillo (UCV FC), Fernando Basante (Monagas SC), Jeferson Caraballo (Monagas SC), Robinson Flores (Academia Puerto Cabello).

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF