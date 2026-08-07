La Vinotinto sub-20 ganó el oro en los Centroamericanos y del Caribe

La selección de Venezuela sub-20 superó en los penales a México y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La Vinotinto juvenil ganó 2-3 en la tanda, luego de que el partido quedase 2-2 en los 120 minutos.

Luis Fernando Carrero adelantó al cuadro nacional en el minuto 2. Mateo Levy igualó por el elenco de Concacaf en el 25.

Diego Claut puso de nuevo en ventaja a Venezuela en el 30, pero Levy emparejó de nuevo en el 45+3.

En la tanda el portero Diego Ochoa detuvo tres de los cobros, incluido el último a su homónimo mexicano. Gustavo Lozano, Santiago Pita y Juan Camilo Uribe anotaron sus cobros, mientras que el de Aquiles Zamora fue tapado.

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El logro en República Dominicana se unió a las medallas de oro obtenidas en las ediciones de 1982 y 1998, además de completar un momento relevante en la preparación para el Sudamericano sub-20 del próximo año.

La alineación de Juan Domingo Tolisano fue la siguiente: Diego Ochoa, Aytor Herrera (Luigi Pagano, 101′), Marcos Maitán, Sebastián Hernández, Ricardo Rincones, John David Mancilla, Henrry Díaz (Gustavo Lozano, 80′), Luis Fernando Carrero (Anthwan Díaz, 101′), Jesús Miguel González (Juan Camilo Uribe, 80′), Santos Torrealba (Aquiles Zamora, 67′), Diego Claut (Santiago Pita, 67′).

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Foto: Prensa FVF