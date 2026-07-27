La Vinotinto enfrentará a Japón y Corea del Sur

La FVF informó este lunes dos de los amistosos que la Vinotinto tendrá en la fecha FIFA de septiembre y octubre.

La selección de Venezuela enfrentará a Japón el 28 de septiembre. De acuerdo a la federación nipona, el duelo será en Hiroshima a las 6 y 25 de la mañana, hora venezolana, como parte de la Kirin Challenge Cup 2026.

Loading...

El 2 de octubre la selección venezolana visitará a Corea del Sur, con sede y horario por confirmar.

De esta manera, restan por conocerse los otros dos encuentros de la nueva ventana internacional establecida por la FIFA a partir de esta temporada, que abarcará 16 días entre septiembre y octubre de cada año y permitirá jugar hasta cuatro partidos de selecciones A.

Las otras ventanas se mantendrán en marzo, junio y noviembre, con nueve días y dos partidos por fecha FIFA.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo