La Vinotinto terminó el Maurice Revello sin puntos

La selección de Venezuela completó su participación en el Torneo Maurice Revello 2026 con una derrota 0-1 ante Japón.

En el duelo disputado en Toulon, la Vinotinto sufrió el constante asedio asiático en el primer tiempo y emparejó el accionar en la segunda mitad.

En el minuto 16, Hiroto Asada anotó el único gol del compromiso con un cabezazo en el área criolla.

Diego Ochoa evitó la caída de su arco en al menos un par de ocasiones, en un período inicial en el que Venezuela generó poco en el ataque.

Loading...

La actitud vinotinto cambió para la segunda etapa, con presencia en el campo rival. Diego Claut contó con las mejores oportunidades pero el marcador no se alteró.

La selección venezolana terminó en el último lugar del Grupo B, con una campaña en la que por primera vez se fue del certamen sin puntos.

La alineación de Juan Domingo Tolisano fue la siguiente: Diego Ochoa (Erickson Lira, 46′), Aytor Herrera, Marcos Maitán, Víctor Fung, Ricardo Rincones, John David Mancilla, Marco Morigi (Gustavo Lozano, 60′), Charly Vegas (Gustavo Andrés Caraballo, 72′), Luis Fernando Carrero (Henrry Díaz, 46′), Yimvert Berroterán (Juan Camilo Uribe, 66′), Aquiles Zamora (Diego Claut, 46′).

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF