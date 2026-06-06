La Vinotinto cedió en el segundo tiempo ante Turquía

La selección de Venezuela perdió 2-1 ante la de Turquía en Fort Lauderdale, en su primer amistoso de la fecha FIFA de junio.

Tras un primer tiempo parejo, la Vinotinto cayó ante un elenco europeo que alternó piezas de cara a su debut en el Mundial la próxima semana.

Turquía tuvo las primeras aproximaciones pero Venezuela respondió con el desparpajo de Gleiker Mendoza, quien fue protagonista destacado de los primeros 45 minutos.

En el 13, el flamante fichaje del Shakhtar desbordó por la izquierda y sacó un tiro al ángulo desde el borde del área.

Aunque la pelota pasó más tiempo en los pies otomanos, el conjunto nacional logró sostener intentos de ataques con la salida de Cristian Cásseres Yepes y el avance por afuera de Mendoza.

En el 44, un córner derivó en un balón dividido en el área que Baris Alper Yilmaz empujó para el empate.

La segunda etapa fue más clara para Turquía. Controló a Mendoza y jugó con más soltura en campo contrario. Además, anotó temprano e hizo que José David Contreras evitase una derrota más amplia.

En el 54, un pelota perdida por Venezuela llevó a una jugada conjunta turca que terminó con un buen tiro desde fuera del área de Yunus Akgün para el segundo gol.

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Ante intentos de Arda Güler y Zeki Çelik, Contreras respondió. Las variantes de la Vinotinto llegaron tarde y no variaron el juego, en el que ya estaba más dedicada a no desordenarse atrás ante un adversario que poco a poco fue dando el partido por visto.

La última del partido la tuvo Mendoza cerca del final, con un remate similar al de su tanto que se fue desviado por poco.

2- Turquía: Ugurcan Çakir; Zeki Çelik (Mert Müldür, 62′), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakci (Merih Demiral, 46′), Eren Elmali (Oğuz Aydın, 80′); Orkun Kökçü (Hakan Çalhanoğlu, 71′), Ismail Yüksek (Salih Özcan, 62′), Baris Alper Yilmaz, Arda Güler (Can Uzun, 62′), Irfan Can Kahveci (Yunus Akgün, 46′); Deniz Gül (Kerem Aktürkoğlu, 62′). DT: Vincenzo Montella.

1- Venezuela: José David Contreras (Joel Graterol, 89′); Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi (Carlos Vivas, 89′), Christian Makoun, Teo Quintero (Luis Francisco Balbo, 62′); Yangel Herrera (Daniel Pereira, 62′), Cristian Cásseres Yepes, Gleiker Mendoza (Edson Alejandro Tortolero, 89′), David Martínez (Marco Libra, 80′), Telasco Segovia (Ender Echenique, 80′), Jesús Ramírez (Kevin Kelsy, 80′). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Goles: Baris Alper Yilmaz 44′ Yunus Akgün 54′ – Gleiker Mendoza 13′.

Árbitro: Daniel Quintero (México).

Amonestados: Güler – Segovia, Aramburu.

Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale, Estados Unidos.

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Foto: Yahoo