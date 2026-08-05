La Vinotinto sub-20 jugará la final de los Centroamericanos y del Caribe

La selección de Venezuela sub-20 obtuvo el pase al duelo por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, con una victoria 0-1 ante Colombia.

La Vinotinto juvenil consiguió el tanto del triunfo en las semifinales en el minuto 82, con un cabezazo de Sebastián Hernández a la salida de un córner.

En la primera parte, Diego Claut estrelló un penal en el travesaño.

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El viernes, la selección venezolana se medirá ante México en la final del certamen multidisciplinario que se realiza en República Dominicana.

La alineación del seleccionador Juan Domingo Tolisano fue la siguiente: Diego Ochoa, Aytor Herrera, Marcos Maitán, Sebastián Hernández, Ricardo Rincones, John David Mancilla, Henrry Díaz (Anthwan Díaz, 88′), Luis Fernando Carrero (Gustavo Lozano, 46′), Jesús Miguel González (Juan Camilo Uribe, 73′), Santos Torrealba (Santiago Pita, 65′), Diego Claut (Aquiles Zamora, 73′).

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Foto: Prensa FVF