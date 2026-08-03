La Vinotinto sub-20 a semifinales de los Centroamericanos y del Caribe

La selección de Venezuela sub-20 obtuvo una sufrida clasificación a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras vencer 2-3 a República Dominicana.

La Vinotinto juvenil tomó ventaja temprano ante el equipo anfitrión, con goles de Diego Claut en el minuto 4 y Jesús Miguel González en el 14.

El conjunto caribeño igualó con doblete de Javier Roces en el 45+4 y 68, con lo que estaba clasificando.

Un cabezazo de Marcos Maitán en el 88 le dio los tres puntos a la Vinotinto, que en las fechas previas del Grupo A cayó 1-0 ante México y venció 3-1 a Guatemala.

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El miércoles, la selección venezolana se medirá a Colombia por el pase a la definición por la medalla de oro en la cita multidisciplinaria.

La alineación de Juan Domingo Tolisano fue la siguiente: Diego Ochoa, Aytor Herrera (Santiago Pita, 80′), Marcos Maitán, Sebastián Hernández, Ricardo Rincones, John David Mancilla, Henrry Díaz, Charly Vegas (Santos Torrealba, 30′), Gustavo Lozano (Luis Fernando Carrero, 67′), Jesús Miguel González, Diego Claut (Aquiles Zamora, 80′).

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Foto: Prensa FVF