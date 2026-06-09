La Vinotinto superó a Irak

La selección de Venezuela se impuso 0-2 a la de Irak, en su segundo partido de la ventana internacional de junio.

La Vinotinto mostró una versión ofensiva con la que consiguió dominar al cuadro que participará en el inminente Mundial 2026.

En el minuto 17, tras el fallo del portero Jalal Hassan en un córner, Cristian Cásseres Yepes definió para abrir el marcador.

Irak intentó una reacción en la primera mitad pero tuvo pocas llegadas. Venezuela puso tierra de por medio en el 46, cuando Jesús Ramírez aumentó la cuenta con un tiro de zurda.

El resto del encuentro fue de trámite tranquilo para la Vinotinto, que contó con ocasiones para marcar al menos un tanto más.

En el 72, Ali Yousif fue expulsado. Luego, Venezuela introdujo numerosas modificaciones, con lo que dio cierre a una fecha FIFA en la que enfrentó a dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.

Loading...

0- Irak: Jalal Hassan (Ahmed Basil, 46′), Hussein Ali (Akam Hashem, 64′), Ibrahim Bayesh (Marko Farji, 46′), Ali Al Hamadi (Mohanad Ali, 46′), Munaf Younus (Frans Putros, 64′), Rebin Sulaka (Youssef Amyn, 64′), Ahmed Qasem (Mustafa Saadoon, 64′), Ahmed Maknazi (Amir Al Ammari, 64′), Kevin Yacob (Zidane Iqbal, 46′), Aymen Hussein (Ali Yousif, 46′), Aimar Sher (Zaid Tahseen, 64′). DT: Graham Arnold.

2- Venezuela: José David Contreras (Joel Graterol, 46′), Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu (Adrián Cova, 85′), Teo Quintero (Diego Osío, 85′), Luis Francisco Balbo, Daniel Pereira (Jorge Yriarte, 75′), Cristian Cásseres Yepes (Marco Libra, 85′), Ender Echenique (David Martínez, 75′), Telasco Segovia (Yangel Herrera, 64′), Gleiker Mendoza (Edson Alejandro Tortolero, 75′), Jesús Ramírez (Kevin Kelsy, 75′). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Goles: Cristian Cásseres Yepes 17′ Jesús Ramírez 46′.

Árbitro: Filip Dujic (Canadá).

Expulsados: Ali Yousif 72′.

Amonestados: Qasem – Pereira, Mendoza, Cásseres Yepes, Herrera.

Estadio: SeatGeek Stadium, Bridgeview, Estados Unidos.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images