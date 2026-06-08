La Vinotinto cayó por tercera vez en el Maurice Revello

La selección de Venezuela sub-20 cayó 1-3 ante Portugal en su tercer partido en el Grupo B del Torneo Maurice Revello 2026.

La Vinotinto mejoró su desempeño respecto a partidos previos en la primera mitad, pero se descompuso tras quedarse con un hombre menos.

En el minuto 7, la escuadra nacional se adelantó con un penal ejecutado por Diego Claut.

Sin embargo, la expulsión de Sebastián Hernández por doble amonestación en el 45 le dio mayores libertades a la propuesta europea.

En el 58, Jose Sampaio alcanzó la igualdad y en el 68 Joao Régo marcó el segundo con un penal.

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De allí en adelante, el compromiso se desordenó y Flavio Goncalves sentenció en el 90+1.

Venezuela siguió en el último lugar, sin puntos y quedó eliminada del certamen. Completará el calendario el jueves ante Japón en Toulon.

La alineación de Juan Domingo Tolisano fue la siguiente: Alan Vázquez, Román Davis, José Rivas, Sebastián Hernández, David Rodríguez (Ricardo Rincones, 69′), John David Mancilla, Marco Morigi, Charly Vegas (Víctor Fung, 76′), Gustavo Lozano (Henrry Díaz, 69′), Santos Torrealba (Marcos Maitán, 46′), Diego Claut (Juan Camilo Uribe, 76′).

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Foto: Prensa FVF