La Vinotinto tendrá módulo en Margarita con jugadores del Futve

Este domingo, la FVF publicó la lista de convocados para el segundo módulo de la Vinotinto con jugadores del torneo venezolano de este año.

El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo citó a 23 jugadores de la Liga Futve para trabajar en el CNAR de Margarita, del 23 al 27 de agosto.

Del anterior módulo, realizado en febrero, ocho jugadores se mantienen: Joel Graterol, Cristopher Varela, Frankarlos Benítez, Isaí Valladares, Luis Moreno Quero, Marcos Maitán, Henrry Díaz y Gustavo González.

Entre las principales novedades está Juan Castellano, actual goleador del Torneo Clausura 2026.

Además de los convocados, el portero Alan Vázquez (Metropolitanos FC) y el defensa Eider Barrios (Caracas FC) participarán en calidad de sparrings.

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Porteros: Frankarlos Benítez (Caracas FC), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira), Joel Graterol (Academia Puerto Cabello).

Defensas: Isaí Valladares (Zamora FC), Juan David Sánchez (Deportivo Táchira), Delvin Alfonzo (Deportivo Táchira), Isaac Ramírez (Metropolitanos FC), Carlos Augusto Rojas (Deportivo La Guaira), Marcos Maitán (Monagas SC), Luis Moreno Quero (Portuguesa FC), Juan Camilo Pérez (Carabobo FC).

Mediocampistas: Wilfred Correa (Caracas FC), Jeferson Caraballo (Deportivo Táchira), Henrry Díaz (Monagas SC), Juan Castellano (Deportivo La Guaira), Gustavo González (Academia Puerto Cabello), Sebastián Mendoza (Carabobo FC).

Atacantes: Ronald Rodríguez (Monagas SC), Carlos Sosa (Deportivo Táchira), Jesús Miguel González (Deportivo La Guaira), Loureins Martínez (Carabobo FC), Robinson Flores (Academia Puerto Cabello), Jean Castillo (Academia Puerto Cabello).

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Foto: Prensa FVF