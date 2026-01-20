Oswaldo Vizcarrondo anunciado como el seleccionador vinotinto

La FVF presentó este martes a Oswaldo Vizcarrondo como el seleccionador de la Vinotinto para el ciclo 2026-2034.

El presidente de la FVF, Jorge Giménez, hizo el anuncio en una rueda de prensa en Caracas, acompañado por el entrenador y su nuevo cuerpo técnico.

«Es cierto que mi carrera es muy novel, pero basado en los lineamientos y en las personas que me acompañan, quiero dejar un legado. Como jugador entendí que la crítica forma parte de esto, quiero invitar a todos a aportar«, destacó el estratega.

Vizcarrondo fue seleccionador interino de Venezuela en 2025 y estuvo a cargo de las categorías sub-17, con la que consiguió la clasificación al Mundial Catar 2025, y sub-20. Anteriormente fue técnico de la categoría femenina y técnico interino del primer equipo en el Nantes francés.

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«Queremos acercar a los jugadores locales, darles esa vitrina, ese prestigio. En algún momento vamos a recurrir a ellos«, adelantó el timonel.

Junto al caraqueño fueron presentados el brasileño Cléber Xavier como asistente técnico, el uruguayo Oscar Ortega como preparador físico y el colombiano Mario Marín como preparador de porteros.

También fue anunciado Juan Domingo Tolisano como seleccionador vinotinto sub-20 y Jhonny Ferreira fue ratificado al frente de la Vinotinto sub-17.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo