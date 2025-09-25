La Vinotinto jugará en octubre contra Belice

La FVF confirmó este jueves a Belice como el segundo rival que enfrentará la Vinotinto en los amistosos de la fecha FIFA de octubre.

La selección de Venezuela se medirá a la escuadra centroamericana -que ocupa el puesto 181 en el ranking FIFA- el 14 de octubre en el estadio SeatGeek de Chicago.

Este partido se disputará a continuación del que medirá a la Vinotinto con Argentina, el 10 de octubre en Miami.

El anuncio se hizo a la espera de que sea confirmado un cuerpo técnico -probablemente en carácter de interinato- para estos compromisos, tras la destitución de Fernando Batista luego de la eliminación del Mundial 2026.

Venezuela tendrá dos amistosos adicionales en noviembre, ante Nigeria y Canadá, publicados por estas federaciones semanas atrás pero aún no por la FVF.

