La Vinotinto tendrá amistosos en octubre y noviembre

La Vinotinto no tiene director técnico pero sí compromisos antes de cerrar el año. Tres amistosos en las próximas ventanas FIFA ya están confirmados.

No de parte de la FVF. Pero sí por parte de las selecciones a las que enfrentará.

Argentina será uno de los dos rivales de Venezuela el próximo mes. La AFA confirmó la semana pasada el duelo a disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami, el 10 de octubre a las 8 de la noche, hora venezolana.

La Albiceleste venció 3-0 a la Vinotinto la semana pasada en la penúltima fecha de las eliminatorias.

El otro encuentro para octubre no ha sido anunciado.

En la doble fecha de noviembre, la selección venezolana tendrá dos partidos más en Estados Unidos. El 14 a las 10 de la noche, hora venezolana, la Vinotinto se medirá a Nigeria en el Shell Energy Stadium de Houston.

El 18 a las 9 de la noche, hora venezolana, la selección de Venezuela se enfrentará a Canadá en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. De acuerdo a la federación canadiense, la Vinotinto oficiará como local en este partido.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo