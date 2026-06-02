La Vinotinto tendrá dos bajas para los amistosos con Turquía e Irak

La FVF confirmó este martes que Eduard Bello y Eric Ramírez no formarán parte de la convocatoria de la Vinotinto para los partidos de este mes ante Turquía e Irak.

La salida de ambos se dio, de acuerdo a lo informado por el ente, «tras comunicar su decisión de permanecer con sus respectivos clubes por compromisos en competiciones locales«.

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Bello enfrentará la final del torneo colombiano con Atlético Nacional y Ramírez la del Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve con Carabobo FC.

La selección venezolana está concentrada desde el fin de semana en Estados Unidos para medirse a Turquía el 6 de junio en Miami y a Irak el 9 en Chicago.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo