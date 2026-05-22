La Vinotinto dio la lista para los amistosos de junio

El seleccionador nacional Oswaldo Vizcarrondo ofreció en una rueda de prensa los nombres de los convocados para los duelos de la Vinotinto ante Turquía e Irak del próximo mes.

El entrenador detalló ante los medios de comunicación una convocatoria que tendrá ausencias por temas de visado para ingresar a Estados Unidos, lesiones y una dupla por decisión técnica.

José Salomón Rondón y Jefferson Savarino no forman parte del listado luego del altercado público entre ambos tras la no presencia del segundo en la FIFA Series de marzo.

Una lista de siete jugadores ausentes por lesión, cuatro en reserva -en atención a la confirmación o no del visado de Carlos «Pipo» Vivas- y cuatro en seguimiento, también fue dada a conocer por el técnico.

El grupo de jugadores carentes de visado es de 13 -10 de ellos de la Liga Futve- de los cuales seis fueron parte de la anterior fecha FIFA.

Vizcarrondo reiteró que no está cerrada la puerta de la Vinotinto para otros jugadores, en una etapa de ampliar el grupo de convocables, y adelantó que podría realizarse un módulo con los del torneo venezolano durante el Mundial.

Venezuela se medirá el 6 de junio a Turquía en Miami y el 9 de junio a Irak en Chicago.

Porteros: José David Contreras (Barcelona, ECU), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira), Joel Graterol (Academia Puerto Cabello), Javier Otero (Orlando City, EUA).

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad, ESP), Adrián Cova (Lokomotiv Plovdiv, BUL), Nahuel Ferraresi (Botafogo, BRA), Carlos Vivas (Internacional Bogotá, COL), Diego Osío (Deportivo La Guaira), Teo Quintero (Sparta Rotterdam, PBA), Christian Makoun (Levski Sofia, BUL), Luis Francisco Balbo (Fiorentina, ITA).

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Mediocampistas: Cristian Cásseres Yepes (Toulouse, FRA), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw, POL), Daniel Pereira (Austin, EUA), Yangel Herrera (Real Sociedad, ESP), Marco Libra (Bologna Primavera, ITA), Telasco Segovia (Inter Miami, EUA), Eduard Bello (Atlético Nacional, COL), Wikelman Carmona (Montreal, CAN).

Atacantes: David Martínez (Los Angeles, EUA), Ender Echenique (Cincinnati, EUA), Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk, UCR), Edson Alejandro Tortolero (Carabobo FC), Kevin Kelsy (Portland Timbers, EUA), Jesús Ramírez (Nacional Madeira, POR), Eric Ramírez (Carabobo FC).

Jugadores reservados: Eduardo Bores (Independiente del Valle, ECU), Juan David Sánchez (Deportivo Táchira), Yiandro Raap (Ilves, FIN), Franco Provenzano (Deportivo Táchira).

Lesionados: Wuilker Fariñez (Internacional Bogotá, COL), Yordan Osorio (Deportes Tolima, COL), Alessandro Milani (Avellino, ITA), Delvin Alfonzo (Deportivo Táchira), Jesús Bueno (Philadelphia Union, EUA), Matías Lacava (Vizela, POR), Sergio Córdova (St. Louis City, EUA).

En seguimiento: Ángel Azuaje (Pumas UNAM, MEX), Thomas Gutiérrez (Nacional, PAR), Alejandro Marqués (Estoril, POR), Bryan Castillo (Oleksandriya, UCR).

Sin proceso de visado: Frankarlos Benítez (Caracas FC), Andrusw Araujo (Kryvbas Kryvyi Rih, UCR), Marcos Maitán (Monagas SC), Luis Casimiro Peña (Deportivo La Guaira), Juan Camilo Pérez (Carabobo FC), José Correa (Deportivo La Guaira), Gustavo González (Academia Puerto Cabello), Keiber Lamadrid (West Ham United, ING), Robinson Flores (Academia Puerto Cabello), Carlos Sosa (Deportivo Táchira), Yerwin Sulbarán (Salzburg, AUT), Jovanny Bolívar (UCV FC), Sebastián Mendoza (Carabobo FC).

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Foto: Prensa FVF