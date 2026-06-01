La Vinotinto se estrenó con derrota en el Maurice Revello

La selección de Venezuela sub-20 abrió su actuación en el Torneo Maurice Revello con una caída 0-2 ante Canadá.
En el partido disputado en la ciudad francesa de Avignon, la Vinotinto fue superada por una ordenada escuadra norteamericana que anotó dos veces en la primera mitad.
El cuadro nacional tuvo la primera oportunidad con un tiro al palo de Marco Morigi, pero Canadá se adelantó de Yuri Guboglo en el minuto 20.
Venezuela mejoró en su juego, pero su rival aprovechó los espacios para el ataque y llegó al segundo tanto con Aiden Evans en el 43.
Las variantes ofensivas en la segunda parte le dieron aire a la Vinotinto, que contó con un cabezazo de Marcos Maitán repelido por el meta canadiense.
Diego Ochoa evitó dos veces una nueva caída de su arco, mientras que Canadá cerró el encuentro con uno menos por la expulsión de Evan Brown en el 90+6.
La alineación del seleccionador Juan Domingo Tolisano fue la siguiente: Diego Ochoa, Román Davis, Marcos Maitán, Sebastián Hernández, Ricardo Rincones, John David Mancilla, Marco Morigi (Luis Fernando Carrero, 63′), Yerwin Sulbarán (Yimvert Berroterán, 74′), Gustavo Lozano (Henrry Díaz, 46′), Santos Torrealba (Charly Vegas, 63′), Aquiles Zamora (Diego Claut, 74′).
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Foto: Prensa FVF