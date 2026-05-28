La Vinotinto sub-20 definió su lista para el Maurice Revello

La selección de Venezuela sub-20 participará en el Torneo Maurice Revello, como parte de su preparación para el Sudamericano del próximo año.

«La Vinotinto sub-20 disputará el torneo (competencia sub-23) con jugadores nacidos en 2007-2008«, precisó la FVF en una publicación en las redes sociales.

El plantel que llevará Juan Domingo Tolisano a Francia está compuesto por 24 jugadores, de los cuales 17 hacen vida en el torneo nacional.

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Venezuela está en el Grupo B y se medirá a Canadá el 1 de junio, Costa de Marfil el 3, Portugal el 8 y Japón el 11.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF