Keiber Lamadrid seguirá en el West Ham United

El West Ham United inglés anunció que adquirió de forma definitiva a Keiber Lamadrid.

«El club ha ejercido la opción de completar la transferencia de forma permanente de Keiber Lamadrid proveniente del Deportivo La Guaira«, publicó el elenco británico en su sitio oficial.

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El atacante llegó a préstamo desde el conjunto naranja en enero. El vinotinto debutó en la FA Cup en febrero, fue convocado tres veces en la Premier League y anotó 1 gol en la escuadra sub-21.

West Ham disputará la próxima temporada el Championship, segunda categoría inglesa, tras ser decimoctavo en la Premier League 2025-26.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo