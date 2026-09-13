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Gol de Jovanny Bolívar en el triunfo del Kalamata

13 de septiembre, 2026

El Kalamata de Jovanny Bolívar venció este domingo al Volos, en un encuentro de la cuarta fecha de la liga griega.

El atacante fue titular, jugó hasta el minuto 90 y marcó en el 84, en la victoria 3-1 de su equipo como local.

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Bolívar llegó a 2 goles en 3 partidos en la naciente temporada y anotó de nuevo ante el Volos, como ya lo había hecho este mes en la Copa de Grecia y en agosto en un amistoso de pretemporada.

Kalamata está en el noveno lugar de la clasificación de la Super League, con 4 puntos en 4 fechas.

Lavinotinto.com
Foto: Zougla.gr

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