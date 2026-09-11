Kervin Andrade se unió al Sport Recife

El Sport Recife de la segunda división brasileña confirmó este viernes a Kervin Andrade como uno de sus más recientes refuerzos.

«Sport Club do Recife contrató al atacante venezolano Kervin Andrade para los restantes compromisos de 2026. El jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027«, publicó el elenco pernambucano en su sitio oficial.

«Kervin ya realizó los exámenes médicos y se incorporó al elenco comandado por el técnico Mariano Soso«, continuó la nota.

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«Después de que sea regularizado en el BID, el jugador cumplirá tres juegos de suspensión antes de ser usado por el estratega leonino, debido a una sanción de siete juegos en cumplimiento«, completó el comunicado.

Andrade arrastra la sanción sufrida con el Maccabi Tel Aviv, cuadro israelí en el que militó desde 2025 tras su llegada del Fortaleza brasileño.

Lavinotinto.com

Foto: Sportrecife.com.br