Kevin Kelsy debutó con el Rangers

El Rangers de Kevin Kelsy superó al Motherwell, en un compromiso de la sexta jornada de la Premiership escocesa.

El delantero ingresó en el minuto 69, en el triunfo 1-0 del cuadro de Glasgow como local.

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Kelsy disputó su primer partido con el cuadro escocés, luego de ser transferido esta misma semana desde el Portland Timbers estadounidense.

Rangers está en el tercer lugar de la clasificación de la primera división de Escocia, con 10 puntos en 5 fechas.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images