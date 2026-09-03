Rangers oficializó a Kevin Kelsy

El Rangers escocés anunció este jueves el fichaje de Kevin Kelsy, como su más reciente alta en el mercado de fichajes.

«Sé que aquí hay que ganar todos los partidos y jugar bien. Estoy listo para este nuevo capítulo en mi vida«, comentó el atacante a los medios oficiales del cuadro europeo.

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Kelsy firmó por cuatro años con la opción de uno adicional. De esta manera, terminó su paso por la MLS, donde jugó en el Cincinnati y el Portland Timbers.

«He escuchado mucho de este club. Incluso cuando era más joven, lo vi en Europa. Sé lo que significa para sus aficionados«, afirmó el internacional vinotinto.

El delantero está de regreso al Viejo Continente, luego de su etapa en el Shakhtar Donetsk ucraniano en 2023.

Lavinotinto.com

Foto: Rangersfc.co.uk