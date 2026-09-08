Fluminense de Soteldo y Savarino tomó ventaja en la Libertadores

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 iniciaron este martes con el triunfo del Fluminense brasileño ante el Platense argentino.

Yeferson Soteldo fue titular y disputó 77 minutos, en la victoria 2-0 del Flu en el Maracaná.

Loading...

Jefferson Savarino ingresó en lugar de Soteldo en el 77 y fue amonestado.

El duelo de vuelta se jugará en Argentina el 15 de septiembre. El ganador de la llave se medirá en las semifinales al vencedor de la serie Liga de Quito-Palmeiras.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo