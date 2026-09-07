Yangel Herrera marcó en el triunfo de Real Sociedad ante Elche

La Real Sociedad de Yangel Herrera y Jon Aramburu venció al Elche, en un partido de la cuarta jornada de la liga española.
El mediocampista fue titular, disputó 70 minutos y en el 31 anotó, en la victoria 2-3 del cuadro vasco.
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Herrera marcó su primer gol en una competición oficial con la camiseta de la Real Sociedad.
El lateral disputó todo el partido y fue amonestado.
El conjunto de los venezolanos está en el noveno lugar de la clasificación, con 7 puntos en 5 encuentros.
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Foto: Getty Images