Gleiker Mendoza debutó con gol en la UEFA Champions League

El Shakhtar Donetsk de Gleiker Mendoza arrancó la fase de liga de la UEFA Champions League con un empate.

El atacante fue titular, disputó 66 minutos, marcó en el 45+1 y fue amonestado, en la igualdad 1-1 de visita ante el PSV Eindhoven.

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Mendoza debutó en este partido en la máxima competición europea, además de conseguir su primer gol desde su llegada al Shakhtar en junio.

El conjunto ucraniano clasificó de forma directa al equivalente de la fase de grupos del torneo continental y en su próximo encuentro se medirá al AEK Atenas el 14 de octubre.

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Foto: Getty Images