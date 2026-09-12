Jhonder Cádiz marcó en el empate del Wuhan

El Wuhan Three Towns de Jhonder Cádiz cedió este sábado un empate ante el Henan, en un compromiso de la fecha 18 de la liga china.

El delantero disputó todo el partido y en el minuto 52 anotó de penal el gol de su equipo, en la igualdad 1-1 como local.

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Cádiz llegó a 17 goles en 25 encuentros, 24 de ellos como titular. El venezolano marcha segundo en la tabla de goleadores de la competición.

Tras la jornada reprogramada, Wuhan está en el puesto 15 de la clasificación, con 21 puntos en 25 jornadas.

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Foto: Sina.cn